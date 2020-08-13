Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÖLÜM; EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÖLÜM; EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda iki gündür haber alınamayan Erdinç Ünsal adlı kişi evinde ölü bulundu.

13.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:02

Beyoğlu'nda iki gündür haber alınamayan Erdinç Ünsal adlı kişi evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi, Türkgücü Sokak üzerinde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Erdinç Ünsal'dan 2 gündür haber alamayan komşuları oturduğu daireye giderek zile bastı. Ünsal'ın kapıyı açmaması ve daireden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Erdinç Ünsal'ın salonda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ünsal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Ünsal'ın vücudunda kan izlerine rastlandığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden 70 yaşlarındaki Erdinç Ünsal'ın mahallede hayvansever olarak bilindiği ve sokak hayvanlarını beslediği belirtildi. Ünsal'ın ölüm haberini alan komşularının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ünsal'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÖLÜM; EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek Güncel
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Bahçeli, 'Bin Günde Memleket' hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak
Bahçeli, "Bin Günde Memleket" hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Hint Okyanusu'nda karaya oturan Japon tankeri, ekosistemi ciddi ölçüde tehdit ediyor
Hint Okyanusu'nda karaya oturan Japon tankeri, ekosistemi ciddi ölçüde tehdit ediyor
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Aylin Nazlıaka
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Merve Boluğur Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Arda Turan Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Bakan Otomobil Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÖLÜM; EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 17:07:10. #1.15#
title