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Son dakika haberleri | BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

Son dakika habere göre Beyoğlu'nda kaldırıma bırakılan çanta paniğine neden oldu.

Son dakika haberleri | BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
10.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:48

Beyoğlu'nda kaldırıma bırakılan çanta paniğine neden oldu. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Bomba uzmanının fünye yerleştirdiği çantanın yanına gelen iki sokak köpeğini özel kıyafetli bomba uzmanı uzaklaştırmaya çalışırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Daha sonra fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. 

Şişhane Bankalar Caddesi'nde kaldırıma bırakılan bir çanta paniğine neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri caddeye emniyet şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra gelen bomba uzmanı özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştığı çantaya fünye yerleştirdi. 

BOMBA UZMANININ SOKAK KÖPEKLERİYLE İMTİHANIBu sırada çantanın yanına gelen iki sokak köpeğini bomba uzmanı uzaklaştırmaya çalıştı. Köpekler gittikten sonra fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Olay yerindeki emniyet şeridinin dışında toplanan vatandaşlar olan biteni merakla izledi. Kapatılan cadde yeniden trafiğe açılarak normale döndü.

Görüntü dökümü-Araç ve yaya trafiğine kapatılan cadde-Bomba uzmanının hazırlanması-Fünye koyulan çantanın yanına gelen sokak köpekleri-Bomba uzmanının köpekleri uzaklaştırmaya çalışması-Köpeklerin gitmesi-Kontrollü patlama anonsu-Çantanın fünye ile patlatılması-Bomba uzamanın çantayı incelemesi-Olay yerinde toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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