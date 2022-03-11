Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda suikast silahları ele geçirildi

BEYOĞLU'nda, yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edilen adreste yapılan aramalarda; suikast silahları, tabancalar, mermiler ile 71 bin dolar para ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalardan birinin Malatya Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan bir Uzman Çavuş'tan çalındığı öğrenildi. Gözaltına alınan İ.Ö. tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı yollarla silah ticareti yapıldığı bilgisini aldığı Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 18 farklı markalarda ruhsatsız tabanca, MP-5 otomatik silah, araba anahtarı şeklinde 5 suikast silahı, 4 susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, kalaşnikof tüfeğine ait çok sayıda mermi ve tabanca aparatları, MP-5 ve Kalaşnikof şarjörü ve çok sayıda farklı silahlara ait fişek ile 71 bin dolar para ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, hakkında "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. İ.Ö. tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel