Son dakika haber: Beyoğlu'nda suikast silahları ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Beyoğlu'nda suikast silahları ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Beyoğlu'nda suikast silahları ele geçirildi

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen İ.Ö., gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen  İ.Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, suikast silahları, tabancalar, mermiler ve  71 bin dolar para ele geçirildi.

Polis ekipleri, Bayoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yasa dışı yollarla silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan armalarda, 18 farklı markalarda ruhsatsız tabanca, MP-5 otomatik silah, 5 suikast silahı, 4 susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, kalaşnikof tüfeğine ait çok sayıda mermi ve tabanca aparatları, MP-5 ve Kalaşnikof şarjörü ve çok sayıda farklı silahlara ait fişek ile 71 bin dolar para ele geçirildi.  İ.Ö. hakkında "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Son dakika haber: Beyoğlu'nda suikast silahları ele geçirildi

Son dakika haber: Beyoğlu'nda suikast silahları ele geçirildi

Son dakika haber: Beyoğlu'nda suikast silahları ele geçirildi

Son dakika haber: Beyoğlu'nda suikast silahları ele geçirildi

Son dakika haber: Beyoğlu'nda suikast silahları ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title