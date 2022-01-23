Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda metruk binada yakılan ateş yangına neden oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde metruk binada ısınmak için ateş yakan iki kişi yangına neden oldu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde metruk binada ısınmak için ateş yakan iki kişi yangına neden oldu.

Piyalepaşa Mahallesi Stat Sokak'taki iki katlı metruk binaya giren iki kişi, ısınmak için ateş yaktı. Bir anda büyüyen alevler tüm binayı sardı.

Yangını gören çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangına neden olan kişiler kaçtı.