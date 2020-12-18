Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KILIÇLI GASP; ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KILIÇLI GASP; ŞÜPHELİ YAKALANDI

18.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:05
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KILIÇLI GASP; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bir son dakika haberine göre Beyoğlu'nda, kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden saldırgan polis tarafından yakalandı.

Beyoğlu'nda, kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üstünden çıkan kılıca el konulurken saldırgan polis merkezine götürüldü. 

Olay, saat 14.45 sıralarında yaşandı. İstiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak'ta yürüyen Hasan Ç. (20) elindeki kılıçla önünü kesen Ç.E'nin(18) saldırısına uğradı. Hasan Ç.'yi kılıçla elinden yaralayan Ç.E, 50 lirasının gasp ederek olay yerinden kaçtı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Devriye gezerek bütün sokakları didik didik arayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus ve Mobil Park ekipleri Ç.E'yi ara sokakta yakaladı. Gözaltına alınan Ç.E'nin üstünden çıkan, olayda kullandığı kılıca el konulurken, gasp ettiği 50 lira da üstünden çıktı. Şüpheli daha sonra işlemler için polis merkezine götürüldü. Kılıçlı saldırıda elinden yaralan Hasan Ç. tedavisinin ardın ifadesi için polis merkezine götürüldü. Hasan Ç.'nin gasp edilen 50 lirası burada polis tarafından kendisine teslim edildi.  Görüntü dökümü ----------Gasp mağduru Hasan Ç.'nin polis merkezine getirilmesi(Yaralı eli sargılı) -Gaspçı Ç.E'nin olayda kullandığı kılıç(Polisin elinde) -Gapçı Ç.E'nin polis merkezine getirilmesi 

-Genel ve detay görüntüler 


- İstanbul
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KILIÇLI GASP; ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KILIÇLI GASP; ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KILIÇLI GASP; ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KILIÇLI GASP; ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KILIÇLI GASP; ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KILIÇLI GASP; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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