Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda kahvehanelere şok polis baskını
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Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda kahvehanelere şok polis baskını

18.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:42
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda kahvehanelere şok polis baskını

Son dakika 3. sayfa haberi: Beyoğlu'nda polis ekipleri kahvehanelere şok baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda polis ekipleri kahvehanelere şok baskın düzenledi. İskambil oynarken yakalanan vatandaş, "Oynamıyordum şimdi yerden topladım" diyerek kendini savundu. Kahvehanede iskambil oyunu oynayan 17 kişiye ceza kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve motorize yunus timleri Çukur Mahallesi'nde şok uygulama gerçekleştirdi. Araçları durduran, kimlik ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapan ekipler, kahvehanelere de baskın düzenledi.

Bir kahvehaneye giren ekipler, içerinin tıka basa dolu olduğunu gördü. İskambil kağıtlarıyla oyun oynarken yakalananlar kendilerini ilginç yöntemle savundu. Bir vatandaş oyun oynamadığını sadece masada oturduğunu söylerken, bir başkası ise "Oynamıyorduk. Masadaki kağıtları şimdi yerden topladık" dedi.

Kahvehane sahibi ise, "Burayı yeni devraldık. Oğluma bırakım çıkmıştım, yeni geldim, dışarıdaydım" diyerek kendini savundu.

Polis ekipleri kahvehanede bulunan 17 kişiye korona virüs kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamaktan idari para cezası uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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