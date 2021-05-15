Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Hacı Ahmet Mahallesi Cinderesi Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ceylan S. (35), Döndü Ç. (39), Seçkin A. (43) ve Şenol Y (40) silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı
Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Metin Oktay Gökhan Töre Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 18:43:03. #1.14#

title