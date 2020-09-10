Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA GEÇEN YIL YANGINDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNA YİNE YANDI
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Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA GEÇEN YIL YANGINDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNA YİNE YANDI

Son dakika haberleri: Haber Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda geçen yıl Mart ayında yangın çıkan ve 4 kişiye mezar olan 5 katlı binada yine yangın çıktı.

Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA GEÇEN YIL YANGINDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNA YİNE YANDI
10.09.2020 03:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 03:51

Haber Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda geçen yıl Mart ayında yangın çıkan ve 4 kişiye mezar olan 5 katlı binada yine yangın çıktı. Çatısı yanan bina kısa sürede söndürülürken yangında ölen ve yaralanan olmadı.

 Yangın saat 02: 00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi.  ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Henüz nasıl çıktığı belli olmayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

DAHA ÖNCE YANAN BİNADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİGeçen sene Mart ayında aynı binanın ikinci katında çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü: -----------(Amatör kamera görüntüleri)-Alev alev yanan çatı-İtfaiyenin müdahalesi

(AKTÜEL)-Olay yeri-Polis ekipleri-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

2019 3 Mart'taki yangından görüntüler


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Kaynak: DHA

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