Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Beyoğlu'nda, boşandığı eşini silahla yaralayan zanlı yakalandı.

Beyoğlu'nda, boşandığı eşini silahla yaralayan zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta Kulaksız Mahallesi'nde Mahir A., evliliklerini sonlandırdığı Nermin U.'yu silahla yaraladı.

Olayın ardından kaçan zanlı, 23 Mayıs'ta Şişli'de belirlenen bir adreste ruhsatsız silahla birlikte yakalandı.

Zanlının daha önce 13, yaraladığı kadının ise 10 suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Öte yandan 17 Mayıs'ta zanlı hakkında 1 aylık şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması şeklinde tedbir alındığı bildirildi.

Şüpheli Mahir A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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