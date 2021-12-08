Son dakika... Beyoğlu'nda dar sokakta sıkışan minibüsteki İranlı aileyi itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Beyoğlu'nda dar sokakta sıkışan minibüsteki İranlı aileyi itfaiye kurtardı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda yanlışlıkla girdikleri dar sokakta sıkışan minibüste mahsur kalan İranlı aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yanlışlıkla girdikleri dar sokakta sıkışan minibüste mahsur kalan İranlı aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Halili ve ailesi, İran plakalı minibüsleriyle İstanbul'a gezmeye geldi. Taksim gezisinin ardından İranlı aile, otele gitmek için minibüsleriyle Şişhane'deki Bedrettin Sokağa girdi. Ancak sokağın dar olması nedeniyle minibüs sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Önce minibüste mahsur kalan aileyi kurtaran itfaiye ekipleri, ardından halatlar yardımıyla minibüsü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sürücü Muhammed Halili, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Ailesiyle İstanbul'a gezmeye geldiklerini ve ilk gün böyle bir hadise yaşadıklarını anlatan Halili, önüne bir motosikletli çıkınca bu sokağa girdiğini ve sokağın dar olduğunu fark edemediğini söyledi.

Son dakika... Beyoğlu'nda dar sokakta sıkışan minibüsteki İranlı aileyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Beyoğlu'nda dar sokakta sıkışan minibüsteki İranlı aileyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Beyoğlu'nda dar sokakta sıkışan minibüsteki İranlı aileyi itfaiye kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title