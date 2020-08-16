Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bulunan metruk binada yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa haberi: Beyoğlu'nda bulunan metruk binada yangın çıktı Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
16.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:35
Beyoğlu'nda bulunan metruk binada yangın çıktı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm katı sararken çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katılı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina alev alev yanarken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.
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Kaynak: İHA