BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN AHŞAP BİNA KÜLE DÖNDÜ; İTFAİYE ERİ YARALANDI-1 - Haberler
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BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN AHŞAP BİNA KÜLE DÖNDÜ; İTFAİYE ERİ YARALANDI-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU Küçükpiyale Mahallesi'nde boş olduğu belirtilen ahşap binada yangın çıktı.

BEYOĞLU Küçükpiyale Mahallesi'nde boş olduğu belirtilen ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binaya ekipler müdahale etti. Ahşap binada müdahale sırasında çökme oldu. Müdahale sırasında bir itfaiye eri, hafif şekilde yaralandı. Yangın, söndürülürken, ahşap bina küle döndü.

BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN AHŞAP BİNA KÜLE DÖNDÜ; İTFAİYE ERİ YARALANDI-1

BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN AHŞAP BİNA KÜLE DÖNDÜ; İTFAİYE ERİ YARALANDI-1

BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN AHŞAP BİNA KÜLE DÖNDÜ; İTFAİYE ERİ YARALANDI-1

BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN AHŞAP BİNA KÜLE DÖNDÜ; İTFAİYE ERİ YARALANDI-1

BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN AHŞAP BİNA KÜLE DÖNDÜ; İTFAİYE ERİ YARALANDI-1

BEYOĞLU'NDA ALEV ALEV YANAN AHŞAP BİNA KÜLE DÖNDÜ; İTFAİYE ERİ YARALANDI-1

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