Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA 3 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
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Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA 3 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen 3 ayrı eğlence mekanına yapılan baskınlarda, 50 kişiye 173 bin lira para cezası kesildi.

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'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur

BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen 3 ayrı eğlence mekanına yapılan baskınlarda, 50 kişiye 173 bin lira para cezası kesildi. Baskın anları kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit dilen 3 ayrı eğlence merkezine baskın düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ruhsatı olmadan canlı müzik yapılan eğlence mekanına, alkol satış ruhsatı olmayan bir başka mekana ve daha önceden mühürlendiği halde mührünün kırılıp, faaliyetine devam eden bir başka eğlence mekanına yapılan baskınlarda toplam 50 kişiye 173 bin 450 lira para cezası kesildi. 3 işyeri Beyoğlu İlçe Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mührü kırılan eğlence mekanın yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı. Baskın anları kameralara yansıdı.

Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA 3 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA 3 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA 3 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA 3 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA 3 AYRI EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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