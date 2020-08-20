Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
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Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Gelen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Enes Peker başına isabet eden kurşunla öldü.

Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
20.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:07
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Enes Peker başına isabet eden kurşunla öldü. Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi operasyon düzenleyerek, yakaladı. Sokakta çıkan silahlı kavga anları ile şüphelilere düzenlenen nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.

Olay, 17 Haziran tarihinde Piripaşa Mahallesi Şaban Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklete binen 2 kişi aralarında husumet olan diğer grup üyelerine tuzak kurarak bulundukları binaya ateş açtı. Karşı tarafın motosikletli 2 kişiye ateş ederek karşılık vermesi üzerine motosikleti kullanan Enes Peker(20) kafasına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı halde motosikleti bir süre sürdükten sonra duvara çarparak kaza yapan Enes Peker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosikletin arkasında oturan Berat K. ise olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, silahlı çatışma ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, çalışmalarının devamında güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve grup halinde hareket ettiklerini tespit etti. Cinayet Büro ekipleri yaptığı sokak çalışmalarında tanıkların ifadesine başvurarak iki grubunda sürekli olarak Hasköy bölgesinde gayri meşru işler yaptıklarını belirledi. Birbirlerine üstünlük kurmak için iki grup üyelerinin arasında devamlı olarak bulundukları mekanları silahla bastıkları öğrenildi. Şüphelilerin birbirlerine yaptığı eylemlerde plakasız ve başkaları adına kiralanmış otomobil ve motosiklet kullandıkları tespit edildi.

21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki çalışma sonucunda iki grup üyesi toplam 11 kişinin adresini belirledi. Motosiklet arkasında bulunan Berat K. 16 Ağustos tarihinde Sultanbeyli'de yakalandı. Ardından 17 Ağustos Pazartesi günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Küçükçekmece, Esenyurt, Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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