Son dakika haberleri | Beylikdüzü'nde silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberine göre Beylikdüzü'nde bir kişi silahla yaralandı.

Beylikdüzü'nde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde evden çıkan Samet U'ya (24), Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda iki kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, yaralanan Samet U, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş