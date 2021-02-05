Son dakika haberleri... BEYLİKDÜZÜ'NDE ORGAN TİCARETİ OPERASYONU

BEYLİKDÜZÜ'nde organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle çoğunluğu yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polisin operasyonu da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Organ ve Doku Ticareti" konusu ile ilgili yürütükleri çalışmalar kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden böbreklerini bağışlamak istediği yönünde ilan veren bir kişiyi yakaladı. 25 Ocak 2021 ve 29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ise Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren özel bir hastanede "Organ ve Doku Ticareti" suçu işlediği belirlenen 1'i İsrail, 1'i Filistin, 1'i Ürdün, 1'i Suriye, 1'i Irak ve 1'i Fas uyruklu olmak üzere 6 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 8 bin dolar, 11 adet kaşe, 51 adet pul ve 1 adet numaratör ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda 2 farklı konuda tarafların aracılar vasıtasıyla akrabalık bağı beyanıyla sahte belgeler üzerinden 30 bin dolar ve ve 35 bin dolar karşılığında anlaşıldığı tespit edildi. "Resmi Belgede Sahtecilik" ile "Organ ve Doku Ticareti" suçlarından farklı tarihlerde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı