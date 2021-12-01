BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN UÇURDUĞU SUNTALAR BİR KİŞİYE ÇARPTI ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN UÇURDUĞU SUNTALAR BİR KİŞİYE ÇARPTI ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde şiddetli esen rüzgarın etkisiyle yerden havalanan suntalar, o sırada otoparkta bekleyen bir kişiye çarptı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde şiddetli esen rüzgarın etkisiyle yerden havalanan suntalar, o sırada otoparkta bekleyen bir kişiye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin açık otoparkında yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından lodosun etkisini gösterdiği anlarda, otoparktaki çatı tadilatı için kullanılan suntalar bir anda havalandı. Rüzgarın uçurduğu suntalar, o sırada otoparkta bekleyen çatı ustasına çarpıp, sürükledi. Olayı gören vatandaşlar, adamın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk yardımın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'YERDEKİ SUNTALAR BİR ANDA HAVALANDI"

Sitede yaşanan olayı anlatan Enes Aslan, "Şiddetli rüzgar vardı. Yerdeki suntalar bir anda havalandı. Çatı ustasına çarpıp düşürdü. Yardımına buradaki hanımefendiler koştu. Durumu iyiydi. Ufak yaralanma yaşadı. Onun dışında bir sıkıntı yok" dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN UÇURDUĞU SUNTALAR BİR KİŞİYE ÇARPTI ; O ANLAR KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN UÇURDUĞU SUNTALAR BİR KİŞİYE ÇARPTI ; O ANLAR KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN UÇURDUĞU SUNTALAR BİR KİŞİYE ÇARPTI ; O ANLAR KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN UÇURDUĞU SUNTALAR BİR KİŞİYE ÇARPTI ; O ANLAR KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN UÇURDUĞU SUNTALAR BİR KİŞİYE ÇARPTI ; O ANLAR KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN UÇURDUĞU SUNTALAR BİR KİŞİYE ÇARPTI ; O ANLAR KAMERADA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da lodos 130 kilometre esti

İstanbul'da lodos 130 kilometre esti

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title