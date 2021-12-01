BEYLİKDÜZÜ'NDE LODOSUN UÇURDUĞU SUNTALAR BİR KİŞİYE ÇARPTI ; O ANLAR KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde şiddetli esen rüzgarın etkisiyle yerden havalanan suntalar, o sırada otoparkta bekleyen bir kişiye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin açık otoparkında yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından lodosun etkisini gösterdiği anlarda, otoparktaki çatı tadilatı için kullanılan suntalar bir anda havalandı. Rüzgarın uçurduğu suntalar, o sırada otoparkta bekleyen çatı ustasına çarpıp, sürükledi. Olayı gören vatandaşlar, adamın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk yardımın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'YERDEKİ SUNTALAR BİR ANDA HAVALANDI"

Sitede yaşanan olayı anlatan Enes Aslan, "Şiddetli rüzgar vardı. Yerdeki suntalar bir anda havalandı. Çatı ustasına çarpıp düşürdü. Yardımına buradaki hanımefendiler koştu. Durumu iyiydi. Ufak yaralanma yaşadı. Onun dışında bir sıkıntı yok" dedi.