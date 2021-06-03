Son dakika haberleri! BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVEN KİŞİYE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK GÜVENLİK KAMERASINDA
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Son dakika haberleri! BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVEN KİŞİYE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri! BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVEN KİŞİYE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK GÜVENLİK KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BEYLİKDÜZÜ'nde restoran önünde karısına vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek dövdü.

BEYLİKDÜZÜ'nde restoran önünde karısına vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek dövdü.O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü Marina'daki olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Suriyeli olduğu belirtilen bir kişi, restoran çıkışı çocuklarının gözü önünde karısını dövdü. Kadın yere düşerek fenalaşırken dayakçı kocaya çevredekiler müdahale etti. Çevredekilerin dövdüğü dayakçı koca daha sonra eşini de alarak otomobille uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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