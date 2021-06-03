Son dakika haberleri! BEYLİKDÜZÜ'NDE KARISINI DÖVEN KİŞİYE ÇEVREDEKİLERDEN DAYAK GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir son dakika haberine göre BEYLİKDÜZÜ'nde restoran önünde karısına vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek dövdü.