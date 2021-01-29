Beylikdüzü'nde girdiği evden kontak anahtarını alıp otomobili çalan hırsız yakalandı

BEYLİKDÜZÜ'nde, girdiği adreslerden 4 adet cep telefonu ve bir evden kontak anahtarını alıp otomobil çalan hırsız, polis ekiplerinin 89 farklı güvenlik kamerasından 267 saatlik görüntüyü incelenmesi sonucunda yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, girdiği adreslerden 4 adet cep telefonu ve bir evden kontak anahtarını alıp otomobil çalan hırsız, polis ekiplerinin 89 farklı güvenlik kamerasından 267 saatlik görüntüyü incelenmesi sonucunda yakalandı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 15 Ocak ve 17 Ocak günlerinde iki farklı adresten 4 adet cep telefonu ve evlerden birinden kontak anahtarını alınıp ev sahibinin otomobili çalındı. Ev sahipleri, adreslerinde hırsızlık yaşandığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda polisler, 89 farklı güvenlik kamerasında 267 saatlik görüntüyü tek tek inceledi. İncelemede hırsızın Bahçelievler'de otomobili 30 saat beklettikten sonra aynı renk, marka ve model başka bir araca ait plaka ile değiştirip, Bakırköy'e götürüp 20 saat park halinde tuttuğu belirlendi.

Şüphelinin, Bakırköy'deki adrese çok sık geldiği fark eden ekipler, otomobili Bakırköy'de takibe aldı. Yapılan takip sonucunda U.C. isimli şüpheli, Florya'da 27 Ocak Çarşamba günü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan U.C., "Evden hırsızlık" ve "Oto Hırsızlığı" suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı