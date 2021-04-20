Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde 10 adrese giren hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı
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Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde 10 adrese giren hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde 10 adrese giren hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 10 farklı adrese giren hırsız, polisin tarafından yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 10 farklı adrese giren hırsız, polisin tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 1 adet matkap, 2 adet matkap motoru, 1 adet su motoru vanası ele geçirilirken, hırsız güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde 08.01.2021- 07.04.2021 tarihleri arasında 10 farklı adrese giren hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin 29 yaşındaki İ.C. olduğunu belirledi. Ardından harekete geçen polis ekipleri şahsı evinde gözaltına aldı, şahsın çaldığı 1 adet matkap, 2 adet matkap motoru, 1 adet su motoru vanası da evde yapılan aramada ele geçirilirdi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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