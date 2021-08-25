Son dakika haberleri! Beylikdüzü E-5'te feci kaza: Genç kızı hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Beylikdüzü E-5'te feci kaza: Genç kızı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Beylikdüzü E-5'te feci kaza: Genç kızı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Beylikdüzü E-5'te seyreden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı.

Beylikdüzü E-5'te seyreden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Hızla direğe çarpan cip adeta hurda yığınına dönerken 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Kaza saat 01.30'da Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi E-5 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan 34 FB 1372 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direğe çarpan cip hurda yığınına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, cipte bulunan Gizem Ercan'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan kaza sonucu hurda yığınına dönen cip bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazanın olduğu yere gelen belediye ekipleri, yolu temizledikten sonra ayrıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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