Son dakika haberi: Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesi soruşturmasında ev hapsi kararı
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Son dakika haberi: Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesi soruşturmasında ev hapsi kararı

10.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:04
Son dakika haberi: Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesi soruşturmasında ev hapsi kararı

Son dakika haberi... MALTEPE ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesinde 190 işçinin zehirlenmesine neden olduğu öne sürülen yemek firmasının yetkilisi E.A. ve Gıda Mühendisi S.P., ev hapsine alınarak serbest bırakıldı.

MALTEPE ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesinde 190 işçinin zehirlenmesine neden olduğu öne sürülen yemek firmasının yetkilisi E.A. ve Gıda Mühendisi S.P., ev hapsine alınarak serbest bırakıldı. İki şüphelinin yurt dışına çıkışları da yasaklandı. 

Maltepe ve Beykoz'da dün birden fazla inşaat şantiyesinde 190 kişinin zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Şüpheliler E.A. ve S.P., savcılık sorgularının ardından, "Taksirle birden çok kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. ŞÜPHELİLER HAKKINDA EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Savcılığın tutuklama talebini reddeden mahkeme, suç vasfının ve delil durumunun şüpheliler lehine değişebileceğini gerekçe göstererek, şüpheliler hakkında, "Konutu terk etmeme" kararı verdi. Şüphelilerin yurt dışına çıkışları da yasaklandı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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