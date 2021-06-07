Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
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Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Beykoz, Göksu Deresi'nde demirli yatta yangın çıktı.

Beykoz, Göksu Deresi'nde demirli yatta yangın çıktı. Yangın çevredeki yatlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatta hasar meydana geldi.

Saat 03.00 sıralarında Göksu Deresi'nde demirli bulunan Grace isimli lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yattan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yattaki yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü.

Bir görgü tanığı, "Ben teknelere bakıyordum. Baktım ki duman çıkıyor. İtfaiyeye haber verdik, hemen geldiler, yatta bir arkadaş vardı o da çıktı" dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: İSTANBUL-BEYKOZ GÖKSU DERESİ'NDE DEMİRLİ YATTA YANGIN ÇIKTI - Haberler
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