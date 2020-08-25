Son dakika haberleri! Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri! Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika habere göre Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Beykoz'da takibe alınan bir otomobile yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı.

25.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:15

Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İSTANBUL - Beykoz'da takibe alınan bir otomobile yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı. Otomobilde paketler halinde toplam 9 kilo 320 gram metamfetamin türü uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. 19 Ağustos gecesi Beykoz'da şüphe üzerine takibe alınan bir otomobile yapılan operasyonda 17 paket halinde daralı ağırlığı 9 kilo 320 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen araç sürücüsü M.T. adlı 44 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.T., polisteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberleri! Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İHA

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