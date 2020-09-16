Son dakika haberleri: Beykoz'da trafikte araçların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı
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Son dakika haberleri: Beykoz'da trafikte araçların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Beykoz, Polenezköy yolunda trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu anbean kameraya yansıdı.

Son dakika haberleri: Beykoz'da trafikte araçların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:02

Beykoz, Polenezköy yolunda trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu anbean kameraya yansıdı.

Araç şoförlerinin tehlikeli hareketleri, trafiğin akışına engel oldu. Ana yol üzerinde bir panelvan ticari araç ile otomobilin zikzak yapması dikkat çekti. Yol boyunca zikzak çizen araçlar trafiği de tehlikeye soktu. Dakikalarca tehlikeli manevralar yapmaya devam eden konvoy bir süre sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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