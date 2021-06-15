Son dakika haberleri! Beykoz'da düzenlenen bisiklet yarışında talihsiz kaza kamerada
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Son dakika haberleri! Beykoz'da düzenlenen bisiklet yarışında talihsiz kaza kamerada

Son dakika haberleri! Beykoz'da düzenlenen bisiklet yarışında talihsiz kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Beykoz'da düzenlen bisiklet yarışında, bisikletlilerden biri, virajı alamayarak tel bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Beykoz'da düzenlen bisiklet yarışında, bisikletlilerden biri, virajı alamayarak tel bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yarışan başka bir bisikletli ise kaza yapan arkadaşının bisikletine çarparak durabildi. Yarışta 2 kişinin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü Beykoz'da sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beykoz'da düzenlenen bisiklet yarışında, yarışan bisikletlilerden biri, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak, yol kenarında bulunan tel bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yarışan başka bir bisikletli ise yere savrulan arkadaşının bisikletine çarparak durabildi. Yarışta 2 kişinin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Beykoz'da düzenlenen bisiklet yarışında talihsiz kaza kamerada
Son dakika haberleri! Beykoz'da düzenlenen bisiklet yarışında talihsiz kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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