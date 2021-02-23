Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi
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Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi

23.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:53
Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi

Son dakika gündem haberine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Beykoz Kavacık TEM Otoyolu'nda polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Beykoz Kavacık TEM Otoyolu'nda polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kavacık TEM Otoyolu Edirne istikametinde drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kural ihlali yaparak emniyet şeridini kullanan sürücülere bin 339 lira ceza kesildi. Emniyet şeridini kullanan çekicinin şoförü, "Emniyet şeridine girmişiz, drone ile görüntülenmiş. Yapacak bir şey yok. Devlet görevini yapıyor." diye konuştu. Drone ile denetimlerin devam edeceği öğrenildi.


Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberleri! Beykoz'da drone destekli trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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