Son dakika haberleri... Beyin ölümü gerçekleşen genç mühendisin organları umut oldu
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Son dakika haberleri... Beyin ölümü gerçekleşen genç mühendisin organları umut oldu

19.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:04
Son dakika haberleri... Beyin ölümü gerçekleşen genç mühendisin organları umut oldu

Son dakika haberleri: Menteşe ilçesinde, beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Jeoloji Mühendisi Mert Yorgun, bağışladığı organları ile organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Menteşe ilçesinde, beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Jeoloji Mühendisi Mert Yorgun, bağışladığı organları ile organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Mert Yorgun 12 Mart tarihinde baş ağrısı nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yorgun'un, yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Genç mühendisin organlarını bağışladığı ortaya çıkarken, böbrekleri Muğla'da kaldı, diğer organları ise diğer illere gönderildi.

Yorgun, Yeni Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Mert Yorgun'un bateri çaldığı ve dağcılık sporu ile uğraştığı öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Beyin ölümü gerçekleşen genç mühendisin organları umut oldu
Son dakika haberleri... Beyin ölümü gerçekleşen genç mühendisin organları umut oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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