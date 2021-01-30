Son dakika haberleri! Beydağ'da aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı
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Son dakika haberleri! Beydağ'da aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı

30.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:18
Son dakika haberleri! Beydağ'da aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Beydağ ilçesinde 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı, Eğridere Mahallesinde ikamet eden ve yakın tarihte hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hükmü nedeniyle yakalama kararı çıkarılan M.K'yı gece yarısı evine düzenlediği operasyonda yakaladı.

Üst aramasında M.K'nın ceketinden bir miktar esrar çıktığı öğrenildi.

Zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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