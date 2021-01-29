Son dakika haberleri: Beyaz Saray'dan Johnson & Johnson aşı adayı yorumu: "Biden, olumlu veriler nedeniyle cesaretlendi"
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Son dakika haberleri: Beyaz Saray'dan Johnson & Johnson aşı adayı yorumu: "Biden, olumlu veriler nedeniyle cesaretlendi"

29.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:12
Son dakika haberleri: Beyaz Saray'dan Johnson & Johnson aşı adayı yorumu:

Son dakika haberlerine göre Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının yüzde 66 etkili olduğu açıklamasına ilişkin, "Başkan Joe Biden, yeni bir aşı adayı konusundaki olumlu veriler nedeniyle cesaretlendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının yüzde 66 etkili olduğu açıklamasına ilişkin, "Başkan Joe Biden, yeni bir aşı adayı konusundaki olumlu veriler nedeniyle cesaretlendi." ifadesini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Johnson & Johnson'ın aşı açıklamasına ilişkin Psaki, "Başkan Joe Biden, yeni bir aşı adayı konusundaki olumlu veriler nedeniyle cesaretlendi. Biden, bunun çok yeni bir veri olduğunun ve Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) bu aşının güvenilirliği ve etkisini ölçmek için çalışması gerektiğinin de farkında." ifadelerini kullandı.

Psaki, aşı çalışmaları sürerken tüm ABD'lileri maske takmayı sürdürmeye çağırdı.

Biden'ın gelecek hafta gündeminde göç ve ekonomi olacak

Biden'ın gelecek haftaki programı konusunda da gazetecileri bilgilendiren Psaki, Biden'ın 1 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığında, Bakan Anthony Blinken ile bir araya geleceğini aktardı.

Psaki, Biden'ın 2 Şubat'ta göç meselesine ilişkin bazı kararnameler imzalayacağını, 5 Şubat'ta da ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunacağını aktardı.

Johnson & Johnson şirketi, Kovid-19 aşı adayının, 44 bin gönüllünün katıldığı üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçlarını açıklamıştı.

Tek dozluk aşı adayının, orta ve ileri düzeydeki hastalık belirtilerini önlemede yüzde 66, en ağır semptomları önlemede ise yüzde 85 başarı sağladığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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