Son dakika haberleri! Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu
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Son dakika haberleri! Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu

26.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:06

Son dakika haber: Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda yükselen, oksijen zengini Domaniç Dağları, kar örtüsü ile görsel şölen sunduğu fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda yükselen, oksijen zengini Domaniç Dağları, kar örtüsü ile görsel şölen sunduğu fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, beyaz örtüyle kaplanan Domaniç dağlarını doğal stüdyo gibi kullanıyor.

Özel günlerinde fotoğraf çektirmek için gelenler, manzaraya hayran kalıyor.

Topuk Yayla Tabiat Parkında fotoğraf çekimi yapan düğün fotoğrafçısı Kerem Demir, çevre il ve ilçelerde yeni evlenen birçok çiftin fotoğraf çekimi için Domaniç Dağlarını tercih etiğini söyledi.

Ormanın fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo olduğunu dile getiren Demir, "Yakın illerdeki tüm çiftler burayı severek tercih ediyor. Çünkü son dönemlerde Domaniç Dağları çok öne çıkıyor. Belediye ve kaymakamlık tarafından yeni alanlar da oluşturuluyor. Birçok turistik bölgeden hiç bir farkı yok. Kesinlikle herkese burayı öneririm." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu
Son dakika haberleri! Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu
Son dakika haberleri! Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu
Son dakika haberleri! Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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