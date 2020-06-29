Son dakika haberleri! Beyaz kumun zararları gözler önüne serildi
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Son dakika haberleri! Beyaz kumun zararları gözler önüne serildi

Son dakika genel haberi... Beyaz kumun zararları gözler önüne serildi Başkan Aras, masmavi denizi bembeyaz yapan beyaz kum üzerinde deney yaptı Muğla'nın Bodrum ilçesini Maldivlere çevirmek isteyen işletmelerin kullandığı kumun zararını Bodrum Belediye Başkanı uygulamalı olarak gösterdi.

29.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:04

Beyaz kumun zararları gözler önüne serildi

Başkan Aras, masmavi denizi bembeyaz yapan beyaz kum üzerinde deney yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesini Maldivlere çevirmek isteyen işletmelerin kullandığı kumun zararını Bodrum Belediye Başkanı uygulamalı olarak gösterdi. .Aras, denizden aldığı bir bardak suyun içerisine koyduğu beyaz kumun suyun berraklığının nasıl yok ettiğini gözler önüne serdi.

Bodrum'daki birçok işletme Silis, Aksit ve Mermer tozuyla sahillerini beyaza çevirme çalışmıştı. İşletmelere baskın yapan Bodrum Belediyesi ve Çevre İl müdürlüğü beyaz kuma savaş aşmış ve otellere ceza yağdırmıştı. İhbar üzerine ihbar alan Belediye ekipleri otellere baskın yapıp kumları dökmelerine izin vermiyor. Mermer tozu veya beyaz kumlarla Bodrum sahillerini Maldiv sahillerine çevirmeye çalışmaları ilçe halkını da ayaklandırdı.

Bodrum'un doğal yapısına uygun değil

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz Bodrum'un en ünlü plajlarından biri olan Paşatarlası sahilinde beyaz kumun zararlarını gösterdi. Aras, denizden aldığı bir bardak suyun içerisine koyduğu beyaz kumun suyun berraklığının nasıl yok olduğunu gözler önüne serdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kumların hem insan hem de çevreye zararı olduğunu ifade ederek "Biz doğaya, denize ve çevreye yapılan müdahalelerle mücadele ediyoruz. Normalde Bodrum kıyılarından binlerce, milyonlarca yılda oluşmuş, kumsalları kayalık bölgeleri, taşlık bölgeleri ve bir taraftan da poseydon çayırlarını korumak. Bunlar milyonlarca yılda oluşmuş. Siz buralara dışardan, doğanın dışından bir müdahale yaparsanız, oradaki hayat artık imkansız hale gelir. Bizim mücadelemiz tamamen bununla ilgilidir. Kent konseyimizle beraber doğaya yapılan müdahaleler konusunda her zaman söyleyecek bir sözümüz vardır. Son dönemlerde özellikle Bodrum'da sahillere dökülen beyaz kum döküm çalışmaları var. Bu tür yapılan çalışmaları gidip yerinde tespit ediyoruz ve gidip işlem yapıyoruz. Bu yapılan işlem bu doğa ile bu denizle örtüşmez. Buranın doğal bir dengesi var bırakalım bu şekilde devam etsin. Bu kumun çeşitli türlerinden bahsediyorlar. Mermer tozu, kuras, Silis kumu gibi. Bu kumların hiçbir masum değil. Bodrum'un bir kıyı kenar şekli var. Onun dışında yapılan müdahaleler doğru değil. Mermer tozunu bu bölgeden topluyorlar. Muğla, Yatağan ve Milas bölgesinde mermer ocakları var. Buralardan çıkan kalıntılar toparlanıyor ve beyaz kum diye bazen sahillere seriliyor. Bunun dışında da havai kumu, Maldiv kumu ve mısır kumu dedikleri çeşitli kumlar var. Hiç biri Bodrum'un dokusuna doğal yapısına uymaz. Bizim mücadelemiz bu kumlarla. Bununla ilgilide kumları seren işletmeler, oteller hepsine gidip müdahale ediyoruz. Uyarılarımızı yapıp işlemlerimiz yapıyoruz. Bodrum'un Bodrum gibi kalmasını istiyoruz.

Şu ana kadar beyaz kum seren 6 girişime müdahale ettik. Çevre konusunda ki yetki sadece bizde değil. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve Çevre il müdürlüğümüzün de yetkileri var. Biz tespitlerimizi yapıyoruz, kabahatlar kanunu gereği işlem yapıyoruz. Çevre ile ilgili olan cezalarda Çevre İl Müdürlüğümüz yetkili. Onlarda zaten gereğini yapıyor. 6 işletmeye müdahale edip kumları geri toplattık. Dökmelerini engelledik. Kumu tutuğumuzda elimiz yapış yapış oluyor. İçerisinde ne madde olduğunu bilmiyoruz. İnsan sağlığını etkiliye kanserojen madde bile ola bilir. " dedi.

Geleceğimizi yok ediyoruz

Kent Konseyi Başkanı ise maden artıklarından yapılan kumların kimi yerde kuars, kimi yerde kalsit kumu adı altında sahillere döküldüğünü söyleyerek "doğanın sezona yetişeceğim gibi bir telaşı olmadığı için milyonlarca yılda bu kumlar oluşuyor. Denizin etkisiyle yuvarlanıyorlar. Suni yapılan hiçbir malzeme milyonlarca yılda oluşan kum niteliğinde olmuyor. Bu kumun serildiği yerlerde deniz çok bulanık, serilmeyen yerlerde poseydon çayırları yok olmadığı için deniz nefes alıyor ve pırıl pırıl bir görüntü oluşturuyor. Geleceğimizi yok ediyoruz. Bazı oteller biz silis kumu kullandık diyorlar. Kot pantolonları kullanımında da kullanılıyor silis kumu ortalık ayağa kalkıyor"dedi.

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Son dakika haberleri! Beyaz kumun zararları gözler önüne serildi

Kaynak: İHA

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