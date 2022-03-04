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Son dakika haberleri! Besni Su Gözü sele teslim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Besni Su Gözü sele teslim

Son dakika haberi... Şiddetli yağış nedeniyle Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Su Gözü Mesire alanında bulunan dere taştı, piknik alanı sular altında kaldı.

ADIYAMAN (İHA) - Şiddetli yağış nedeniyle Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Su Gözü Mesire alanında bulunan dere taştı, piknik alanı sular altında kaldı.

Besni Belediyesi tarafından mesire alanı olarak düzenlemesi yapılan Su Gözü sel sularının altında kaldı. Belediye tarafından geçtiğimiz yaz ihale edilen Su Gözü Mesire alanı sel sularına teslim oldu.

Vatandaşlar, yüklü miktarda para ile masraf yapılarak yenilenen Su Gözü Mesire alanında 2018 yılında da benzer görüntüler ortaya çıktığını belirterek, sel sularına önlem alınması aksi takdirde sürekli bu görüntülerin ortaya çıkacağı ifade edildi. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri! Besni Su Gözü sele teslim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, piknik, Sel, su, 3. Sayfa, Haberler

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