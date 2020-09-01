Son dakika haberleri | Beşinci kattan düşen kadın öldü
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Son dakika haberleri | Beşinci kattan düşen kadın öldü

Son dakika gündem haberine göre Iğdır'da beşinci kattaki evinin penceresinden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti.

01.09.2020 19:24 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:29

Iğdır'da beşinci kattaki evinin penceresinden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binadan kadının yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekibi, evinin penceresinden düştüğü tahmin edilen Leyla A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İki çocuk annesi Leyla A'nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri | Beşinci kattan düşen kadın öldü

Kaynak: AA

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