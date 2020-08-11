Son dakika haberleri... Beşiktaş'taki silahlı kavgaya karışan üç kişi gözaltına alındı Son dakika haberlerine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, dün Beşiktaş'ta iki otoparkçı arasında çıkan silahlı kavgaya karışan üç kişin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, dün Beşiktaş'ta iki otoparkçı arasında çıkan silahlı kavgaya karışan üç kişin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, dün akşam saat 19.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen çalışmanın tamamladığı kaydedildi.

Bazı basın yayın kuruluşlarında "Korsan Otoparkçıların Rant Kavgası" başlığıyla yer alan "Silahlı yaralama" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; olayın Etiler Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren komşu iki restoranın valeleri Mehmet T. (33) ve Ümit Ö. (42) isimli şahıslar arasında işletmelere ayrılmış park alanları tartışmasının devamında, şahısların birbirlerini darp ederek karşılıklı silah çekmeleri neticesinde meydana geldiği ifade edilen açıklamada, iki şahsın da silahla yaralandığı, olay yerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve iki şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmaların devamında Gökhan Ç. (34) isimli şahsın olaya sonradan müdahil olduğu ve Ümit Ö. isimli şahsa ait tabancayı alıp, ateş ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edilmiş, şahıs bahse konu ruhsatsız tabanca ile birlikte (bugün) saat 10.00 sıralarında yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, adli makamlara sevk edilmiştir." denildi.

Kaynak: AA