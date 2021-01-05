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Son dakika haberleri | BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞINDA UYUŞTURUCU KULLANAN ÜNİVERSİTELİ HAYATINI KAYBETTİ

05.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:15
Son dakika haberleri | BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞINDA UYUŞTURUCU KULLANAN ÜNİVERSİTELİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / BEŞİKTAŞ'ta yılbaşı akşamı arkadaşları ile evde parti yapan üniversite öğrencisi Deniz Büçkün, arkadaşı E.Ö'nün verdiği uyuşturucu hapı alkolle kullanınca fenalaşarak hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ BEŞİKTAŞ'ta yılbaşı akşamı arkadaşları ile evde parti yapan üniversite öğrencisi Deniz Büçkün, arkadaşı E.Ö'nün verdiği uyuşturucu hapı alkolle kullanınca fenalaşarak hayatını kaybetti. Uyuşturucu satıcısı ise tutuklandı.

Beşiktaş'ta yılbaşı akşamı arkadaşları ile parti yapan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23), arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkol ile kullanınca fenalaşarak hayatını kaybetti. İddialara göre, Beşiktaş'taki evinde üniversiteli 5 arkadaşı ile toplanarak içki içen Büçkün'e arkadaşı E.Ö. uyuşturucu madde verdi. Bir süre sonra Büçkün, fenalaşarak yere yığıldı. Nefes alamadığını söyleyen Büçkün için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Büçkün, hastaneye kaldırıldı. Deniz Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir apartman sakini "Yılbaşı gecesiydi. Zaten sokağa çıkma yasağı vardı. Akşam binadan gürültüler geldi. Dairelerin kapılarına vurdular. Bizden yardım istediler. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Deniz Büçkün, ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polis, E.Ö.'nün uyuşturucuyu aldığı kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Burak Karancı tutuklanırken, E.Ö. adli kontrolle serbest kaldı. Ev ise mühürlendi. Deniz Büçkün'ün cenazesi ailesi tarafından İstanbul'da teslim alındıktan sonra Malatya'da defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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