Beşiktaş'ta yeni transferler Teixeira ve Batshuayi 11'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta yeni transferler Teixeira ve Batshuayi 11'de

Beşiktaş'ta yeni transferler Teixeira ve Batshuayi 11'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni transferler Teixeira ve Batshuayi ilk kez bir müsabakaya 11'de başlıyor.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni transferler Teixeira ve Batshuayi ilk kez bir müsabakaya 11'de başlıyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Alex Teixeira ve Batshuayi ilk defa 11'de görev alıyorlar. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçında Teixeira 67. dakikada Atiba'nın, Batshuayi de 68. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna sonradan dahil olmuştu.

Ayrıca bu iki oyuncu ilk kez V.Park'ta siyah-beyazlı taraftarların önünde boy gösteriyor.

Larin ve Rıdvan bu sezon ilk defa

Sergen Yalçın, Larin ve Rıdvan Yılmaz'ı da bu sezon ilk defa 11'de sahaya sürdü. Larin; Rizespor mücadelesinde 69. dakikada Nkoudou ile yer değiştirmiş ve 90. dakikada ağları sarsmıştı. Kanadalı futbolcu, geride kalan haftada da 46. dakikada yine Nkoudou ile değişmişti.

Gaziantep FK maçında rahatsızlanarak 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan N'Sakala'nın yerine giren Rıdvan da Karagümrük maçına 11'de başladı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş'ta yeni transferler Teixeira ve Batshuayi 11'de
Beşiktaş'ta yeni transferler Teixeira ve Batshuayi 11'de
Beşiktaş'ta yeni transferler Teixeira ve Batshuayi 11'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş'ta yeni transferler Teixeira ve Batshuayi 11'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 22:31:24. #1.15#

title