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Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri

Son dakika haberleri... En önemli kriter harcama limiti Vida ve Larin için takım aranıyorBurak Yılmaz giderse iki tane santrfor alınacakGökhan Töre'nin dönüşüne onay verildiAli DANAŞ - Beşiktaş yeni sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri
23.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:13

En önemli kriter harcama limiti 

Vida ve Larin için takım aranıyor

Burak Yılmaz giderse iki tane santrfor alınacakGökhan Töre'nin dönüşüne onay verildi

Ali DANAŞ -

Beşiktaş yeni sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına devam ediyor.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 8 -10 futbolcuyla takıma takviye etmeyi planlayan yönetim, bunu yapmak için öncelikle takımdan bir çok futbolcuyu göndererek hem sayı olarak oyunculara yer açmak, hem de mali olarak büyük bir külfetten kurtulmak istiyor.EN ÖNEMLİ KRİTER HARCAMA LİMİTİSiyah beyazlıların transfer yapabilmek için en önemli kriteri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklayacağı harcama limitleri.Ekonomik sıkıntılardan dolayı bonservisi olmayan ve kiralık oyuncular üzerinden strateji belirleyen transfer komitesi, TFF'nin harcama limitlerini açıklaması sonrasında en ince ayrıntısına kadar hesap yaparak bonservisli oyuncu alıp alamayacağının kararını verecek. Limitlerin beklendiği gibi açıklanması durumunda 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis ödeme imkanını düşünen yönetim, devre arasında olduğu gibi limitin çok az olması halinde tamamen bedava veya kiralık oyunculara yönelecek.VİDA VE LARİN İÇİN TAKIM ARANIYORHarcama limitleri kadar önemli olan bir başka konu ise takımdan gönderilmek istenen oyuncular olacak. Ekstra rakamlar eklendiğinde yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu geçen Vida, kiralık gönderilen Cyle Larin ve Mirin'le beraber Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Douglas gibi isimlerden para kazanarak gönderme seçeneği değerlendirmeye alınacak.Domagoj Vida ve Cyle Larin için İngiltere ve Rusya'dan menajerler aracılığıyla getirilen teklifleri değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi, tekliflerin sözde kalmayıp resmiyete dökülmesini menajerlerden istedi. Cyle Larin ile Rusya takımı Dynamo Moskova'nın ilgilendiği öğrenilirken, menajerler tarafından getirilen teklifin ilk etapta az bulunarak geri çevrildiği ve rakamın revize edilip resmi teklife dönüştürülmesi istendiği bilgisine ulaşıldı. Mirin ve Douglas için de teklif gelmemesi durumunda her iki oyuncu takasta kullanılacak ya da kendilerine kulüp bulunması istenecek.BURAK YILMAZ GİDERSE 2 SANTRFOR TRANSFERİ YAPILACAKSon iki gündür Beşiktaş gündeminin bir numaralı konusu olan Burak Yılmaz-Lille transferi de hücum transferi stratejisini belirleyecek.Lille ile her konuda anlaşan ve Beşiktaş yönetimiyle bonservis için pazarlık halinde olan Burak'ın ayrılması halinde bir tane yıldız santrfor, bir de onu yedekleyecek iyi bir santrfor transferi yapılacak.GÖKHAN TÖRE'NİN DÖNÜŞÜNE ONAY VERİLDİGeçen sezonu Malatya'da geçiren Gökhan Töre'nin de tekrar takıma dönme ihtimali doğdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ve yönetimin, bonservisini alması durumunda Töre'nin dönüşüne oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Bu arada Sergen Yalçın'ın çok istediği Welinton için Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle görüşen siyah beyazlıların hiçbir şekilde para vermeyeceklerini ve dört oyuncu önererek bunların içinden ikisinin seçilmesini istediği bildirildi. Beşiktaş'ın Alanyaspor'a takasta önerdiği futbolcular Cyle Larin, Isimat Mirin, Enzo Roco ve Umut Nayır. Alanyaspor'un ise şu an için bu dört ismi kabul etmediği gelen bilgiler arasında.


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Kaynak: DHA

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