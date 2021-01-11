Son dakika haberi... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları tek tek durdurularak denetlendi. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Denetimlerini sıklaştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları da kontrol edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı