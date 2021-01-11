Son dakika haberi... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

11.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:32
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları tek tek durdurularak denetlendi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları tek tek durdurularak denetlendi.  Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Denetimlerini sıklaştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları da kontrol edildi.

(Fotoğraf)


Son dakika haberi... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 09:32:07. #1.14#
title