Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tebdirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi.

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüsler durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı