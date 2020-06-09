Son dakika haberleri | Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş, Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA