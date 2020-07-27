Son dakika haberleri... BEŞİKTAŞ'TA HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ
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Son dakika haberleri... BEŞİKTAŞ'TA HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

27.07.2020 08:43 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:22

Beşiktaş'ta seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın otobüs şoförü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kabataş'tan Ferahevler seferini yapan özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motordan dumanlar çıktığını gören şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Ardından yangın tüpünü alarak yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

MOTOR BİRDEN ALEV ALDI

Motorun bir anda alev aldığını belirten otobüs şoförü, Birden alev aldı, hemen kapıları açtım. Yolcularım indi. Çok fazla yolcu yoktu zaten çokta panik olmadı. İtfaiye ekipleri de gelerek gerekli çalışmayı yaptı, sağ olsunlar. Cana bir şey olmadı, tek sevincimiz bu ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri... BEŞİKTAŞ'TA HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ

Kaynak: DHA

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