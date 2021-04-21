Beşiktaş'ta çift katlı iett otobüsü kaza yaptı (1)

BEŞİKTAŞ'ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı.

İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı. Bariyerlerin otobüse girmesi sonucu bir yolcu ağır yaralandı.

Kaza Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana geldi. Çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Feci kazada araçtaki yolculardan biri ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı