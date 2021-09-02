Beşiktaş, Pjanic'i borsaya bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun kiralanması için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz