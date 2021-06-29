Son dakika haberleri: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda transfer

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Cansu Nur Kaya'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Cansu Nur Kaya'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde Pendik Çamlıkspor ve Fatih Vatanspor formaları giyen ve geride kalan sezonda Turkcell Kadın Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilen milli futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Cansu Nur Kaya'ya 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay