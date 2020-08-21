Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton sağlık kontrolünden geçirildi
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Welinton Souza'ya sağlık kontrolü yapıldı.
21.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:53
Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Welinton Souza'ya sağlık kontrolü yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Welinton'un Acıbadem Altunizade Hastanesindeki sağlık kontrolü, detaylı kan tetkikleriyle başladı.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen 31 yaşındaki futbolcuya, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontroller de yapıldı.
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Kaynak: AA