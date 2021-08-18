Son dakika haberleri | Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Batshuayi; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan