SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi: Goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum
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SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi: Goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi: Goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum"Beşiktaş'ı ileriye dönük hedefleri olan bir takım olduğu için tercih ettim""Gelecekle ilgili planım cumartesi günü gol atmak""Beşiktaş taraftarının Türkiye'nin en büyük taraftarı olduğunu biliyorum""Eve...

Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi: Goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum

"Beşiktaş'ı ileriye dönük hedefleri olan bir takım olduğu için tercih ettim"

"Gelecekle ilgili planım cumartesi günü gol atmak"

"Beşiktaş taraftarının Türkiye'nin en büyük taraftarı olduğunu biliyorum"

"Eve gidince Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim"

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ - Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, siyah beyazlı ekibe transfer olduğu için kendisini çok iyi hissettiğini ve goller atarak takımına katkı sağlamak istediğini söyledi.

Belçikalı yıldız futbolcu Batshuayi, siyah beyazlı takımın antrenmanı öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Batshuayi, "Kendimi iyi hissediyorum, çok mutluyum. Soyunma odasındaki ortam çok güzel. Aile ortamı var, herkes çok mutlu. Maçlar kazanmak, kupalar kazanmak, goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I İLERİYE DÖNÜK HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIM OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİM"

Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou'yla transfer sürecinde sıkça görüştüklerini hatırlatan Belçikalı yıldız, "N'Koudou bana iyi bir takımımız olduğundan bahsetmişti. İleriye dönük hedefleri olan, planları olan bir kulüp olduğunu biliyordum. Projesi olan bir takım olduğunu biliyordum. Ben de bu yüzden Beşiktaş'ı tercih ettim" diye konuştu.

Gol hedefiyle ilgili gelen soruya Batshuayi, "Benim ilk hedefim cumartesi günü bir gol atıp galibiyeti sağlamak olacaktır şimdilik" yanıtını verdi. Ligin kalitesiyle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığını ve bu sezon yaşayarak göreceğini kaydeden golcü oyuncu, transfer sürecinde Süper Lig'den sadece N'Koudou'yla görüşüğünü belirtti.

"GELECEKLE İLGİLİ PLANIM CUMARTESİ GÜNÜ GOL ATMAK"

Beşiktaş'ın çok büyük bir takım olduğunu dile getiren Batshuayi, "Birçok büyük takımda oynadım ama Beşiktaş da bu takımlardan bir tanesi. Beşiktaş, en az diğerleri kadar büyük. Gelecekle ilgili planım ise cumartesi günü gol atmak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında eski takımı Chelsea ile eşleşme ihtimalinin hatırlatılması üzerine Belçikalı golcü, "Herkes büyük takımlara karşı büyük maçlar oynamak ister. Her futbolcu bunu ister" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TARAFTARI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

"Beşiktaş taraftarının Türkiye'nin en büyük taraftarı olduğunu biliyorum" diyen Michy Batshuayi, "Umarım bu sene en azından bir maçta tüm stadın dolu olduğu bir maçta forma giyebilirim. Kulübün, bütün taraftarların bana gösterdiği sevgiye bir karşılık vermek istiyorum. Gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"EVE GİDİNCE SERGEN YALÇIN'IN CHELSEA'YE ATTIĞI GOLLERİ İZLEYECEĞİM"

Batshuayi, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile görüştüğünü söyleyerek, "O da benim burada olmamdan dolayı mutlu. İleride daha fazla konuşacağız. Bugün eve gidince onun Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim" dedi ve sözlerini noktaladı.

SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi: Goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi: Goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi: Goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi: Goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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