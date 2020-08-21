Son dakika haberleri | Beşiktaş'ın dördüncü transferi Atakan Üner
Son dakika spor haberine göre Beşiktaş, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı.
21.08.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:11
Beşiktaş, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı.
2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Altınordu takımından Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu'ya düşük miktarda bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Transferin, sözleşmelerin imzalanmasından sonra resmi olarak açıklanacağı belirtildi.
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Kaynak: DHA