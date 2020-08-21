Son dakika haberleri | Beşiktaş'ın dördüncü transferi Atakan Üner Son dakika spor haberine göre Beşiktaş, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı.

Beşiktaş, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı.

2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Altınordu takımından Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu'ya düşük miktarda bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Transferin, sözleşmelerin imzalanmasından sonra resmi olarak açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA